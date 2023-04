Enrico Varriale, un'altra donna lo accusa. E spuntano le telefonate

29 aprile 2023 a

Nuove accuse per Enrico Varriale, ex vice direttore di Rai Sport e popolare giornalista sportivo già alle prese con l'inchiesta per stalking e lesioni nei confronti della ex compagna. Come riporta il Corriere della sera un'altra donna lo accusa sempre di stalking e violenza, anche sulla scorta di due telefonate che sarebbero partire da telefoni Rai usando una voce camuffata, con la minaccia choc: "Morirai".

Varriale subito a processo per stalking e violenza: "Prove schiaccianti"

Le telefonate risalirebbero al 19 dicembre 2021. La donna, che all'epoca aveva una relazione con Varriale, denuncia di aver subito una violenta aggressione fisica: uno schiaffo l'avrebbe fatta cadere sul pavimento sbattendo la testa e perdendo i sensi, provocandole un "trauma cranico commotivo" refertato in ospedale. La donna afferma inoltre di essere stata minacciata mentre cercava di chiamare il 112: "Se mi denunci, ti ammazzo".

Varriale fa causa alla Rai: "Datemi un programma", terremoto a viale Mazzini

Come spiega il Corriere, questi elementi sono contenuti nell'avviso di chiusura indagini notificato dal pm Daniela Cento a Varriale che rischia un altro giudizio oltre a quello per lesioni e stalking alla compagna. Secondo quanto riportato, il giornalista avrebbe iniziato la relazione con la donna che lo accusa oggi dopo la fine del rapporto con la ex compagna. Varriale, assistito dall'avvocato Fabio Lattanzi, è stato già sentito dal pm e avrebbe fornito elementi in sua difesa.