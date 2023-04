Dove c'è stata la scossa di terremoto in Sicilia: scattano le evacuazioni

21 aprile 2023 a

a

a

Trema la terra in Sicilia e scoppia il panico. Una forte scossa sismica è stata registrata a Catania alle 14.06. In base ai rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto ha avuto una magnitudo di 4.4.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione a Catania, nei comuni della provincia, ma anche nel Siracusano. Numerose persone si sono riversate in strada. A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione. "Non sono arrivate finora richieste di intervento né segnalazioni di crolli", riferiscono i vigili del fuoco. Evacuati anche numerosi siti della zona industriale ma poco dopo quasi tutte le aziende hanno ripreso l’attività.

Secondo il primo aggiornamento della Protezione civile non si registrano danni. Il sisma ha avuto origine in mare, tra Catania e Acireale, a 17 chilometri di profondità.