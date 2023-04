Orso Trentino, sorpresa di Fugatti per la decisione del Tar: “Chiederemo la revoca”

14 aprile 2023 a

a

a

Polemica senza fine sull’abbattimento dell’orsa Jj4, l’animale che ha attaccato e ucciso Andrea Papi sul Monte Peller in Val di Sole. A parlare della situazione è il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in conferenza stampa, al termine di un incontro con i sindaci della Valle di Sole: “Il decreto del Tar è sorprendente di fronte al decesso di una persona, da parte della giunta provinciale ciò che preoccupa è la sicurezza dei cittadini e le scelte fatte fino a questo momento sono andate in quella direzione. Quello che noi possiamo fare è chiedere la revoca del decreto, attivarci per fornire al Tribunale amministrativo regionale la documentazione richiesta che riteniamo di farlo entro lunedì”.

Trento, non solo JJ4: sono due gli orsi che saranno abbattuti

“Il Tar - ha proseguito un battagliero Fugatti sulla scelta del Tar di Trento, che ha accolto il ricorso delle associazioni animaliste Lav e Lac contro la prima ordinanza di soppressione dell'animale - vuole essere certo della motivazioni del decesso e che il soggetto sia l’orso Jj4, lunedì porteremo dunque le documentazioni richieste al Tar, speriamo che Ispra faccia lo stesso. La sentenza permette comunque la ricerca e cattura di Jj4. Se dovessimo catturarlo lo porteremo al Casteller, cambiano però le modalità di cattura, non potrà essere abbattuto a vista dal corpo forestale”.