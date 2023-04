Milan-Napoli, urlano per il gol ma non c'è. Il video virale

13 aprile 2023 a

a

a

Esultano per il gol del Napoli ma sono indietro con la diretta e a segnare invece è il Milan. Il video dell'urlo in onda a Telecapri durante il match però diventa virale. In studio a "Onda stadio" il conduttore e gli ospiti commentano il match, mentre l'inviato da San Siro segue la partita fuori dallo stadio. Quando il primo tempo sta per finire arriva l'1-0 che decide i quarti d'andata di Champions League. Il conduttore sente il pubblico esultare dallo stadio e in studio si lasciano andare a una esultanza e dei commenti che ingannano l'inviato che dopo aver sentito il boato di San Siro. Complici dell'errore clamoroso anche le immagini che arrivano in differita: parte l'urlo di gioia ma il gol non è del Napoli, è del Milan. A segnare è Bennacer. Solo dopo lo show arriva l'amara notizia: "Ha segnato il Milan, non il Napoli". Sipario.