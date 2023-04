Meteo, allerta a Pasqua: dove si scatenano i temporali

08 aprile 2023 a

Pasqua bagnata, Pasqua fortunata. Accontentiamoci così. Le previsioni meteo del portale www.meteogiuliacci.it sono confermate: piogge irregolari al Centro e a tratti intense al Sud. Il tempo per il weekend festivo sarà instabile. Si legge sul sito specializzato che per oggi, sabato 8 aprile, sono attesi fenomeni su Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, Campania, Puglia e Basilicata. Residue precipitazioni sull'arco alpino. Tempo bello al Nordovest, nuvole in aumento al Nordest. Ancora nevicate sull’Appennino. Situazione tranquilla e soleggiata fra Sicilia, Calabria e il Salento.