Israele, “forse non era un attentato”. La pista dell'incidente sulla morte di Parini

08 aprile 2023 a

a

a

Un tragico evento? La polizia israeliana «sta esaminando la possibilità che non si tratti di un attacco terroristico» quello andato in scena ieri sera a Tel Aviv. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, citando le dichiarazioni del comandante del distretto di Tel Aviv, Ami Eshed: secondo una fonte della polizia, nel veicolo di Yusef Abu Jaber non è stata trovata un’arma, ma solo una pistola giocattolo. E a seguire tale ipotesi è pure Omar, il fratello dell’arabo-israeliano che ha travolto e ucciso il cittadino italiano Alessandro Parini e ha ferito altri turisti che erano sul posto: “Per quattro giorni e per quattro notti Yusef non aveva dormito. Può darsi si sia addormentato ed abbia perso il controllo dell’automobile”.

Video su questo argomento Così è morto Alessandro Parini: le immagini dell'attentato a Tel Aviv

Nel frattempo, in attesa di dettagli più chiari, il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha annunciato che l’Esercito contribuirà con «mezzi e truppe» alle attività della polizia nelle città. «Dopo aver completato stasera una valutazione della situazione operativa, Gallant ha ordinato di destinare risorse e truppe delle forze israeliane di difesa per assistere le attività della polizia», ha spiegato una portavoce del ministero in un comunicato. Gallant ha anche deciso di prorogare fino a mercoledì sera la chiusura dell’accesso al territorio israeliano per i palestinesi della Cisgiordania e di proibire l’accesso ai palestinesi dalla Striscia di Gaza. «La chiusura include anche l’annullamento delle misure civili approvate prima del Ramadan e l’ingresso dei lavoratori in Israele», l’annuncio della Difesa, in riferimento all’allentamento dei requisiti di ingresso per i palestinesi dei Territori occupati in occasione del mese sacro musulmano.