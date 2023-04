Niente Via Crucis per Papa Francesco. “Freddo intenso”, i motivi dell'assenza

07 aprile 2023 a

Colpo di scena nelle celebrazioni di Pasqua da parte di Papa Francesco. Per via del freddo intenso che ha colpito Roma in questi giorni il Pontefice seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo.

Ieri era stato un Giovedì Santo intenso per il Santo Padre, che ha presieduto i due momenti che caratterizzano il primo giorno del Triduo pasquale. Dopo il ricovero della scorsa settimana il Papa era apparso in buone condizioni: qualche colpo di tosse al mattino, meglio nel pomeriggio. Intenso l’incontro con i giovani del carcere minorile di Casal del Marmo dove Bergoglio è tornato dopo 10 anni. Qui il Papa ha rimarcato l’importanza del gesto della lavanda dei piedi che non è un atto di folclore. «Ognuno di noi può scivolare, questo ci dà la dignità di essere peccatori. Gesù ci vuole così», ha detto il Pontefice che ha personalmente lavato e baciato i piedi ai 10 ragazzi e alle 2 ragazze presenti. Tra i giovani due di origine sinti, un ragazzo croato, un ragazzo musulmano del Senegal, un ragazzo rumeno e uno russo.