Barbie, il "Selfie Generator" fa esplodere la mania: valanga di poster

Barbie, la bambola più famosa del mondo, diventa un trend a tutti gli effetti. Con l’uscita del tanto atteso teaser trailer del film con Margot Robbie e Ryan Gosling ispirato alla creazione della Mattel, i fan sono impazziti per il "Barbie Selfie Generator". Il sito, già cliccatissimo, realizza poster glitterati e colorati che riprendono l’impostazione delle locandine divulgate per pubblicizzare la pellicola e gli attori protagonisti. Le immagini, che incorniciano volti e comprendono slogan divertenti, intasano le bacheche social e attirano la curiosità delle celebrità.

La “Barbie mania” è anche un mezzo per fare satira: chiunque può far parte del meme del momento, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’attivista svedese Greta Thunberg, “Barbie”, il film in cui Margot Robbie si presta a dare corpo alla celebre bambola della Mattel e che uscirà al cinema il 20 luglio, sta scatenando il pubblico ancor prima di arrivare in sala. A precedere l’uscita del trailer è stata la diffusione degli iconici poster. Colori sgargianti e fantasie da favola hanno incorniciato i volti di un cast stellare (Oltre a Robbie, Ryan Gosling, il premio Oscar Helen Mirren, Will Ferrell e Dua Lipa).

L’idea geniale, però, sta nel permettere a tutti di inserirsi nella locandina e di scegliere colori e frasi da far comparire in sovrimpressione. I meme, così generati dal sito, stanno spopolando sui social. Tra le celebrità pop che più spiccano ci sono Tananai e Levante, ma a finire su questi falsi poster sono personaggi presi da ogni angolo dell’intrattenimento e non solo. All’interno del tipico bollino seghettato della Mattel, infatti, ci sono finite anche Raffaella Carrà, Franca Leosini, Miranda Priestly e Sandra Milo, la quale, attivissima su Instagram, ha scelto di trasformarsi in Barbie rubacuori. Non c’è dubbio, la trovata è geniale: nate per promuovere il film, le card stanno facendo perdere la testa a tutti i frequentatori del web. Gli utenti possono scattare direttamente un selfie o caricare una foto ed aggiungere un motto a scelta tra quelli presenti nel sito oppure inserirne uno inventato. Il generatore è anche uno dei modi più divertenti per creare meme satirici. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, la regina britannica consorte Camilla Parker Bowles, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’attivista svedese Greta Thunberg sono solo alcuni dei volti “finiti in trappola”. Intanto la trama di “Barbie” è ancora parzialmente misteriosa. Il trailer mostra un mondo che sfiora la perfezione. La pellicola potrebbe rivelarsi una satira sociale in cui Barbie diventa metafora di tutto ciò che le donne hanno messo in discussione in questi anni.