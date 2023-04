Twitter, c'è il nuovo simbolo: Musk sponsorizza Dogecoin e la criptovaluta vola

03 aprile 2023 a

Nel pomeriggio del primo lunedì di aprile Twitter ha sostituito la tradizionale icona dell’uccellino con il ‘doge’, un popolare meme che ritrae un cane Shiba Inu e che è diventato simbolo della criptovaluta ‘Dogecoin’. Poco dopo il proprietario del socila network, Elon Musk, ha pubblicato una vignetta che mostra il ‘doge’ al volante che, fermato da un poliziotto che ne sta verificando l’identità, spiega che «è una vecchia foto» all’agente che guarda perplesso il ‘bluebird’ sul documento. Secondo i dati CoinDesk, il valore del Dogecoin è aumentato del 30% in pochi minuti dopo il cambiamento di icona, salendo da 8 a 11 cent.

Musk è sempre stato un sostenitore del Dogecoin e ha affermato più volte che questa criptovaluta è più funzionale del Bitcoin per i pagamenti online. Lo scorso gennaio il Financial Times aveva scritto che il numero uno di Tesla intende offrire presto agli utenti di Twitter la possibilità di effettuare transazioni in criptovalute. E in molti ci hanno visto anche una mossa speculativa.