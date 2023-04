Ocean Viking, la nave ong sbarca con i migranti a Salerno

03 aprile 2023 a

Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Salerno a Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee con a bordo 92 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Il porto, afferma la ong, dista 450 miglia nautiche (833 km) dall’area in cui si trova la nave e il quadro meteorologico in peggioramento potrebbe avere un impatto sulle condizioni dei migranti, già vulnerabili, durante la lunga navigazione. La nuova normativa varata dal governo italiano prevede che le navi delle ong si rechino nel porto che viene indicato loro e che non compiano «salvataggi multipli», ovvero che dopo il primo soccorso si dirigano subito verso la costa per non prolungare inutilmente la permanenza in mare dei migranti.

Le ong, invece, ogni volta contestano il porto che viene loro assegnato, mentre vorrebbero dirigersi solo in Sicilia o al massimo in Calabria, e solo quando lo ritengono più opportuno, magari quando sono riusciti a riempire tutta la nave dopo aver compiuto più soccorsi nell’arco di vari giorni.

La Ocean Viking, che come detto sbarcherà i migranti a Salerno, ha soccorso 92 persone, tra cui 9 donne e 40 minori non accompagnati, che viaggiavano su un gommone sovraccarico e sgonfio in acque internazionali al largo della Libia. Intanto, una trentina di profughi a bordo di un barchino sono stati soccorsi ieri da una motovedetta della Capitaneria di porto a 80 miglia da Pozzallo. Una volta completato il salvataggio, è rientrata a Pozzallo attorno alla mezzanotte.

A dover affrontare la pressione maggiore non è solo la Sicilia, ma anche la Calabria, tanto che il governatore Roberto Occhiuto, intervistato dal Corsera, si è sfogato così: «Non voglio nascondere di essere preoccupato. Perché la Calabria nei prossimi mesi rischia di essere travolta. E già nelle ultime settimane la pressione è stata alta». Poi ha spiegato: «Parlano i numeri. Nel 2022 sono approdati da noi 18mila migranti. In realtà, molti di più perché spesso qui arrivano alla spicciolata. L’altro giorno a Roccella Jonica è arrivato un peschereccio. A bordo c’erano 650 persone, senza nessun avviso da parte di Frontex».

E a proposito della cabina di regia che si riunirà domani a Palazzo Chigi, ha aggiunto: «A parte il Cara di Crotone, non è che in Calabria lo Stato abbia poi una gran presenza su questo tema. Io spero che possa arrivare un aiuto in modo non solo da poter far fronte a una situazione difficile, ma anche per trasformarla in opportunità».