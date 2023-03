Norvegia, una valanga travolge cinque italiani: un morto e un ferito grave

31 marzo 2023 a

Un gruppo escursionistico italiano di cinque persone è stato colpito da una valanga in Norvegia. Uno di loro è morto, un altro è gravemente ferito e uno ha ferite moderate secondo il sito del giornale Aftenposten. Gli ultimi due sono rimasti illesi. Secondo la polizia, oggi pomeriggio il gruppo di turisti italiani è stato travolto da una valanga nella valle di Kvalvikdalen, nell’estremo nord della Norvegia: l’area è molto popolare per le escursioni e situata vicino al villaggio di Lyngen. «C’erano cinque persone di origine straniera che stavano facendo una gita nella zona. Possiamo confermare che una persona è deceduta. Altre due persone sono rimaste ferite, una in modo grave e una con ferite moderate. Gli altri sono rimasti illesi. Circa mezz’ora dopo la prima segnalazione, la polizia ha ricevuto la notizia di un’altra valanga sulla vicina isola di Reinoya dove una casa e un fienile sono stati catturati dalla massa di neve e trasportati in mare», ha dichiarato Morten Pettersen, portavoce della polizia, che ha fatto sapere che è stata confermata la morte di due persone.

Più tardi, in serata, la polizia ha dichiarato che una quarta persona è rimasta uccisa in un’altra valanga vicino al fiume Tverrelva, nella zona di Nordreisa. «La persona faceva parte di un gruppo di viaggiatori stranieri. Un altro membro del gruppo di viaggiatori che si trovava sul posto ha individuato la persona e ha allertato i servizi di emergenza», la nota della polizia, che non ha specificato la nazionalità del deceduto nella zona nord della Norvegia. Una vera strage multipla.