Meteo, Pasqua e Pasquetta a rischio pioggia? Giuliacci: cosa sappiamo

28 marzo 2023 a

Come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta? I modelli previsionali si fanno via via più precisi mentre ci avviciniamo ai giorni di festa in cui molti italiani programmano gite fuori porta e riunioni di famiglia, ossia domenica 9 e lunedì 10 aprile. Siamo infatti alle prese con "l’ennesimo cambio del quadro meteo: torneranno difatti altre piogge", spiega il colonnello Mario Giuliacci in una intervista pubblicata sul suo sito. Dopo giorni di caldo e stabilità in molte zone del paese, infatti, siamo "in attesa di un nuovo peggioramento che porterà qualche fenomeno ad iniziare dalle regioni settentrionali e parte della Tirreniche, con un weekend che vedrà l'alternarsi tra giornate miti soleggiate e momenti più umidi piovosi", si legge su meteogiuliacci.it.

Nel dettaglio, come e sarà la settimana in corso? "Fino a mercoledì sull'Italia ci sarà bel tempo, poi giovedì e venerdì avvertiremo un peggioramento che porterà un po’ di piogge sulle regioni settentrionali, specie sulle zone a Nord del Po”, spiega l'esperto. Ma non si tratterrà di fenomeni durevoli "perché avremo l’alternanza tra momenti soleggiati e miti, tant’è che sabato sarà bello; invece, domenica è prevista di nuovo pioggia un po' su tutta Italia".

Diverso il discorso per la settimana che si apre lunedì 3 aprile e che termina con il giorno di Pasqua. “La settimana dal 3 al 10 si presenterà piovosa su gran parte della Penisola, questo dovuto ad una prima perturbazione che dal 4 aprile regalerà fenomeni dapprima al Centro e poi infine al Sud. Un'altra più intensa e duratura perturbazione è prevista tra il 6 e il 10 di aprile", spiega Giuliacci che su domenica 9 e lunedì 10 aprile afferma: “Chissà che non debba piovere anche per Pasqua e Pasquetta, al momento i modelli propendono per un weekend stabile e soleggiato". Insomma, bisognerà avvicinarci di più alle festività per avere previsioni più accurate, ma i modelli finora a disposizione indicano una perturbazione che minaccia di coinvolgere anche Pasqua e Pasquetta che tuttavia potrebbero "salvarsi" da piogge e instabilità.