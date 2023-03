Papa Francesco vestito con il giubbotto bianco: la foto fa impazzire tutti

Giada Oricchio 26 marzo 2023 a

È lui o non è lui? Certo che non è lui. Sui social network è diventata virale la fotografia di Papa Francesco avvolto in un piumino bianco over size lungo fino ai piedi. Ricorda il Bibendum della Michelin o Asap Rocky sulla passerella del Met Gala di New York.

Lo scatto però è un autentico falso, o meglio un risultato dell’intelligenza artificiale. La foto del Pontefice è stata realizzata da un giovane che ha pubblicato il capolavoro da 10 milioni di visualizzazioni su Reddit. Molti hanno capito che era un fotomontaggio, tanti ci hanno creduto, altri hanno ironizzato. L’immagine è frutto della tecnologia “deep fake”, una finzione così profonda da apparire vera e credibile. Lo strumento della società AI o della Midjourney è disponibile per tutti e gratuito: si accede attraverso la piattaforma Discord, si scrive quale immagine si desidera creare e la app di intelligenza artificiale in totale autonomia scodella il deep fake.

Tuttavia il fenomeno pone dei problemi etici, non è possibile considerarlo solo uno scherzo o una caricatura perché l’opera sembra talmente reale da generare disinformazione, dubbio e manipolazione dell’opinione pubblica. Basti pensare alle immagini virali dell’ex presidente americano Donald Trump che litiga con i poliziotti per sfuggire all’arresto a New York o di Emmanuel Macron che assiste agli scontri fra polizia e manifestanti per le strade di Parigi. Non sempre si ha l’attenzione necessaria a capire che è un fotomontaggio e che siamo di fronte a una fake news.