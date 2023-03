Che fine fa monsignor Georg, la decisione di Papa Francesco

23 marzo 2023 a

L'ex fedelissimo del Papa Emerito Benedetto XVI via dall'Italia. Padre Georg Ganswein, l'ex segretario di Ratzinger potrebbe diventare il prossimo nunzio apostolico in Costa Rica.

Secondo il portale spagnolo "Religion Digital" - che cita fonti ecclesiastiche - la Santa Sede avrebbe richiesto la scorsa settimana alle autorità costaricane il placet per Padre Georg, che prenderebbe così il posto dell'attuale nunzio apostolico, Bruno Musaro, che sta per compiere 75 anni e ha già richiesto il pensionamento. Padre Georg ha già lasciato il monastero Mater Eclesiae, dove ha vissuto con il Papa emerito, e nei giorni scorsi ha affermato di non conoscere ancora quale sarà la sua prossima destinazione.

La lontananza da Roma di Padre Georg sarebbe il segno che il Papa si vuole liberare definitivamente di lui. Che Bergoglio non apprezzasse il segretario di Ratzinger era risaputo da anni, ma in molti credevano che il Papa lo avrebbe trasferito in una diocesi tedesca o a dirigere un’università cattolica oppure la Fondazione Ratzinger in Germania. Ma secondo alcune indiscrezioni pare che la progressista Conferenza Episcopale tedesca non fosse assolutamente d'accordo a "ospitare" il monsignore ultra conservatore.