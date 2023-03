Scontri tra tifosi, massima allerta per il derby di Roma e la partita della Nazionale a Napoli

17 marzo 2023 a

Gli scontri tra tifosi fanno paura al Viminale. In particolare, dopo gli incidenti a Napoli alla presenza degli ultras dell’Eintracht Francoforte, c’è allerta sulla prossima partita Lazio-Roma per l’alto rischio di incidenti tra ultras. È quanto è emerso nel corso della riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si è svolto questa mattina al Viminale e a cui hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, degli organi di informazione e sicurezza, della Difesa, della Marina e delle Capitanerie di Porto e dell’Amministrazione penitenziaria. Nella riunione è stata affrontata la questione delle violenze tra frange estreme delle tifoserie, con un occhio particolare al derby di Roma che si disputerà domenica.

Nel corso della riunione del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica attenzione è stata dedicata alla partita della Nazionale italiana in programma a Napoli il prossimo giovedì 23 marzo con il previsto arrivo di oltre 2000 tifosi della Nazionale inglese. Inoltre è emersa “preoccupazione” sulle possibili “vendette” e “regolamenti di conti” rispetto ai fatti degli ultimi mesi in cui sono state coinvolte varie tifoserie in un intreccio di alleanze e rivalità anche a livello internazionale. Per tutelare l’ordine pubblico, è già in corso la pianificazione di rafforzati servizi di controllo e vigilanza da parte delle forze di polizia. Dal Viminale si fa intendere che ci sarà “massima attenzione” per scongiurare scontri e danni a cose o persone nei prossimi mesi.