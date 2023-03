Firenze, ambientalisti imbrattano Palazzo Vecchio: vandali bloccati dal sindaco Nardella

17 marzo 2023 a

Le urla e la corsa disperata per fermarli. Attimi di tensione in piazza della Signoria a Firenze dove due esponenti di "Ultima generazione” hanno imbrattato con vernice arancione la facciata del palazzo che ospita il Comune. Il sindaco Dario Nardella, che si trovava lì per un sopralluogo, è corso a fermarli mentre i turisti riprendevano la scena attoniti.

Il primo cittadino ne ha bloccato uno consegnandolo immediatamente ai vigili urbani: "Sono dei barbari. Non è così che si protesta" ha urlato il sindaco furioso contro i manifestanti. Poi sono partiti i fischi di chi aveva assistito all'intera scena contro gli attivisti portati via dalle forze dell'ordine.