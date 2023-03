Meteo Giuliacci, "caldo anomalo" fino a 27 gradi. Il giorno da segnare in rosso

09 marzo 2023 a

È "imminente" una improvvisa impennata delle temperature con il meteo di marzo che prevede un sostanzioso assaggio di primavera in tutta Italia fino a valori estivi, ma che non durerà a lungo. "In questi giorni, i valori termici son già aumentati su tutto il Paese, raggiungendo ormai 17-19 gradi in diverse aree. Ora il quadro meteo a livello europeo proporrà l’arrivo di aria mite oceanica", spiegano i meteorologi della squadra di Mario Giuliacci. Dietro l'angolo c'è dunque una nuova "impennata" delle temperature che arriverà "nella prima parte del fine settimana" grazie ai miti venti provenienti da occidente, si legge su meteogiuliacci.it.

La vera "anomalia" arriverà sabato 11 marzo con la "risalita del caldo flusso sub-tropicale" con le temperature che faranno registrare valori da mese di maggio. Non solo. In alcune zone vedremo la "colonnina di mercurio a salire a 25-27 gradi". La sferzzata durerà poco perché già da domenica 12 marzo si prevede "un rapido calo termico, dovuto a venti freschi dai quadranti settentrionali". L'aria più fresca attraverserà il Paese a partire dal nord verso il sud, ma le sorprese non sono finite perché i modelli previsionali, spiegano gli esperti, confermano la tipica stabilità del mese di marzo.