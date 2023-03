Milano, passanti accoltellati vicino alla stazione centrale

06 marzo 2023 a

a

a

Molteplici rapine finite nel sangue nella zona della Stazione Centrale di Milano. Sono avvenute la sera di lunedì 6 marzo. I feriti più gravi sono due uomini, uno di 68 anni e uno di 57, che sono stati colpiti nella zona tra via Sammartini e viale Brianza. Il 68enne, accoltellato a una spalla, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda mentre il 57enne, accoltellato a un braccio, è stato portato, sempre in codice rosso, al San Carlo. Hanno riportato ferite da arma da taglio anche un uomo colpito al torace e una donna ferita al collo, entrambi portati in codice giallo al Policlinico.

Prima di colpire queste 4 persone, gli aggressori avevano preso di mira due donne, di 34 e 58 anni, in via Sammartini. La prima, colpita al volto forse con un pugno, portata in codice giallo all’ospedale San Paolo, e la seconda, ferita lievemente a una mano, soccorsa dai sanitari sul posto. Dopo pochi minuti la seconda aggressione in viale Brianza, dove i 3 uomini e la donna sono stati accoltellati. Sul posto 2 automediche, 3 ambulanze e la Polizia di Stato. Le persone aggredite in via Sammartini sarebbero una donna spagnola dell’89, trasportata in codice giallo al San Paolo e una donna di El Salvador del '64 in giallo al Fatebenefratelli, un uomo italiano del '54 in rosso al Niguarda e 2 italiani, trasportati in codice giallo uno al San Paolo e l’altro al San Carlo.