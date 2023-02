Roma Termini, accoltellato davanti alla stazione: milanese in gravi condizioni

08 febbraio 2023 a

Prima l'aggressione poi le coltellate per portargli via 20 euro. Terrore vicino alla stazione Termini di Roma domenica scorsa, quando in via Giolitti, un uomo è stato aggredito da tre uomini che, armati di coltello, lo hanno rapinato e ferito. Inutile la fuga dei tre stranieri, incastrati dalle telecamere di videosorveglianza: gli agenti del commissariato Viminale hanno rintracciato i malviventi qualche ora più tardi e li hanno arrestati. La vittima, 46 anni e residente a Milano, è stato ferito a un fianco e trasportato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. I tre marocchini erano abituali frequentatori della stazione, volti già noti ai poliziotti.