Cospito torna in ospedale. “Situazione a rischio”, si temono danni cardiaci

06 marzo 2023 a

a

a

Nuovi aggiornamenti su Alfredo Cospito. L’anarchico è stato ritrasferito dal carcere di Opera all’ospedale San Paolo per un abbassamento di alcuni valori ritenuto pericoloso per la sua salute. La notizia è stata lanciata dall’Agi, che spiega come fonti qualificate parlino di spostamento «a scopo precauzionale». Sotto osservazione, in particolare, dopo il nuovo rifiuto degli integratori, i livelli del sodio e del potassio le cui carenze possono portare a danni cardiaci e a edemi cerebrali: «Non assumendo più gli integratori la sua situazione è tornata ad essere a rischio».

“Torturatori da giustiziare”. Gli anarchici seminano il panico: agenti feriti

Sabato scorso il medico Andrea Crosignani che lo aveva visitato in carcere aveva constatato un abbassamento del sodio e una ‘tenuta’ del potassio ma aveva spiegato all’avvocato Flavio Rossi Albertini che gli ultimi esami risalivano a qualche giorno prima e ci si sarebbe potuto aspettare un peggioramento se avesse continuato a non assumere integratori. Cospito porta avanti uno sciopero della fame contro il regime del 41 bis, la cui richiesta di revoca gli è stata bocciata anche dalla Cassazione.