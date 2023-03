Quando appare la Madonna a Trevignano, piange sangue e parla: paese paralizzato

04 marzo 2023 a

Da cinque anni, il terzo giorno del mese, la Madonna di Trevignano Romano piange sangue, parla. È successo anche ieri, venerdì 3 marzo, attraverso la voce di Gisella Cardia, 53 anni, ex imprenditrice oggi diventata veggente. Come scrive Repubblica la Madonna ha mandato un messaggio ai fedeli accorsi per l'evento, talmente tanti da paralizzare il paese intero per pregare la statua che piange lacrime e sangue.

La vita di Gisella Cardia è stata "sconvolta dopo un viaggio a Medjugorje nel 2016" perché la madonnina riportata da quel pellegrinaggio ha pianto per tre volte lacrime di sangue nel salotto di casa dove oggi viene custodita. La donna ha trascritto le parole che la Vergine le ha dettato. Gisella dice di "tornare alla fede", "non farsi tentare da Satana", "ci sarà un’altra grande guerra, ma la nostra arma è la preghiera".