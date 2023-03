Calci e pugni agli studenti di destra, a Bologna 8 indagati per l'aggressione: “Vi uccidiamo”

03 marzo 2023 a

Il lavoro dei pm è ora completo: otto giovani sono indagati dalla Procura di Bologna per un’aggressione avvenuta il 19 maggio 2022 ai danni di un gruppo di studenti di Azione Universitaria. Le accuse contestate sono lesioni personali aggravate e rapina. In particolare, come si legge nel capo di imputazione contenuto nell’avviso di conclusione delle indagini, gli indagati, “in concorso tra loro e con altri non tutti meglio identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rivolgendo minacce con frasi del tipo ‘tornate nelle fogne’, ‘siete morti’, ‘vi uccidiamo’, ‘ve ne dovete andare’, nonché per mezzo di violenza consistita in calci, spintoni, pugni e strattonamenti, al fine di trame un ingiusto profitto, si impossessavano delle bandiere e delle aste per bandiere detenute dagli esponenti del movimento studentesco ‘Azione Universitaria’”.

“Uno degli aggressori in particolare - scrivono i magistrati - si scagliava con violenza da tergo contro uno dei membri del movimento, sfilandogli così la bandiera che lo stesso portava alle spalle’. Gli altri nel corso della medesima aggressione, percuotevano Cavedagna Stefano, altro esponente del movimento ‘Azione Universitaria’, sferrandogli pugni, calci e spintoni e riuscendo così a impossessarsi indebitamente delle aste da bandiera da quest'ultimo detenute. Uno degli indagati supportato dall'azione del gruppo degli altri indagati non meglio identificati, spingeva e colpiva Dalida Ansalone cercando di strapparle una bandiera stretta intorno al petto. Rivolgendo poi la sua attenzione verso altre iniziative del gruppo di aggressori”. Gli aggrediti, colpiti con calci e pugni, riportarono lesioni personali con prognosi dai 3 ai 16 giorni. Una ragazza in particolare, fu “colpita con violenza fino a rovinare a terra e sbattere violentemente il capo su una colonna del portico del Teatro Comunale” il resto della ricostruzione della Procura emiliana riferito dall'Adnkronos.

In particolare l’aggressione contro il gruppo di studenti è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in particolare quelle davanti all’Università e nei pressi del municipio. Nel filmato si vedono i giovani di destra uscire con aste e bandiere e venire assaliti alle spalle da alcuni giovani. L’aggressione, violentissima, continua sotto il portico del teatro comunale, ripresa da un’altra telecamera di videosorveglianza. Qui si vede che gli studenti vengono colpiti a calci e pugni davanti a un gruppo di persone che resta a guardare. Gli aggressori riescono a impossessarsi delle aste e delle bandiere del movimento e si allontanano subito con i loro ‘trofei’. Un’aggressione passata del tutto sotto silenzio e con un’attenzione mediatica del tutto diversa rispetto a quella recente di Firenze.