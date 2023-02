Pd, disavventura in treno per Schlein: rubato lo zaino. “Vi prego ridatemeli”

24 febbraio 2023 a

Candidata alleggerita. Elly Schlein è rimasta vittima dei ‘topi’ di stazione: in viaggio da Verona a Milano, la candidata alla primarie del Pd è stata derubata di uno zainetto blu. Un oggetto prezioso non per il valore, quanto per il contenuto. Su diversi taccuini, infatti, Schlein aveva preso appunti del suo viaggio in Italia, il tour congressuale che l’ha portata ad attraversare la penisola in diverse città e di cui aveva preso nota puntale. «Girando in lungo e in largo per il paese da settimane, una disavventura poteva accadere. Mi hanno rubato lo zaino, oggi, sul treno da Verona a Milano Centrale, poco prima o poco dopo la stazione di Brescia», spiega la candidata alla guida del Pd sui social, pubblicando una fotografia che la ritrae con lo zainetto sulle spalle.

«Se a chi l’ha rubato dovesse arrivare questo messaggio, lo prego di restituirlo in qualche modo», aggiunge facendo un accorato appello al ladro. «Di lasciarlo da qualche parte che sia trovabile. Non tanto per il computer, mica m’illudo, ma per i taccuini su cui ho raccolto testimonianze e voci incrociate in questo lungo viaggio, i miei occhiali, la borraccia, le lettere che alcuni di voi mi hanno consegnato con le loro speranze e proposte, da sud al nord. Quelle mi dispiace tantissimo perderle», scrive Schlein sui propri profili. Una disavventura a qualche ora dal voto che la vede contrapposta a Stefano Bonaccini.