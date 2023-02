Siena, ecco l'app che permette la ricostruzione in 3D delle rovine archeologiche

Christian Campigli 22 febbraio 2023 a

Tecnologia, scuola e cultura unite per salvare un patrimonio di immenso valore. Che purtroppo non sempre viene valorizzato come si dovrebbe. Un progetto che parte da Siena e che, nei prossimi mesi, potrebbe diventare nazionale e allargarsi anche oltre i nostri confini. Gli studenti dei Licei Poliziani di Montepulciano, piccolo centro in provincia di Siena, hanno realizzato una ricostruzione in 3D delle emergenze archeologiche presenti nella zona. Un'idea che nasce dalla consapevolezza che i resti del nostro passato, in una zona così marginale rispetto ai grandi centri dell’antichità, rischiano di scomparire dalla memoria se non sono più evidenti. Il primo progetto presenta la ricostruzione dell’antica Statio Manliana, stazione di posta romana nei pressi di Torrita di Siena, e permette una visita in 3D sulla base degli scavi archeologici avvenuti negli anni Novanta.

Il secondo consente la visita dell’insediamento tramite la App La Statio Manliana, scaricabile da Apple Store e Google Play, e presenta in 3D anche le emergenze archeologiche più significative del territorio di Torrita di Siena e in parte di Montepulciano. Gli studenti, dopo aver seguito un corso intensivo gestito da Italia 3D Academy, hanno lavorato su programmi di progettazione e modellazione e hanno riprodotto realisticamente le emergenze archeologiche. La App è scaricabile in due lingue, italiano e inglese.

Guida la visita dei luoghi una voce narrante, che segue i testi elaborati dagli studenti che appaiono sullo schermo dello smartphone. Gli insediamenti presenti sulla app sono geolocalizzati, per cui è possibile individuarli esattamente sul territorio e avere le indicazioni precise per recarsi sul posto. “Questa app nasce grazie al lavoro degli studenti - spiega Giulio Luzzi, vicepresidente della Fondazione Franchi - Ha saputo unire l’attività didattica alla valorizzazione delle scoperte in tema archeologico. Il progetto dimostra come gli istituti scolastici, creando eccellenze educative, possano valorizzare la ricchezza sociale e culturale del territorio nel quale sono inseriti”. Un gioco di squadra, tra storia antica e nuove tecnologie, che avvicina gli studenti, i giovani e gli adulti alla conoscenza del nostro passato.