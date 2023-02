Biscotti brownies ritirati dal supermercato: "Allergeni non indicati"

11 febbraio 2023 a

Tutti gli allergeni non indicati chiaramente all'esterno delle confezioni, nello specifico latte e derivati. Un errore sull'etichettatura ha fatto scattare l'allerta alimentare e il ritiro di alcune tipologie di biscotti venduti sugli scaffali dei supermercati Carrefour. A scopo precauzionale l'azienda produttrice ha scelto di ritirare i brownies dove sono commercializzati, segnalando l'episodio al ministero della Salute che ha poi diffuso l'allarme.

Ad essere richiamati dal produttore sono degli specifici lotti di brownies e brownies al cioccolato fondente senza lattosio e senza glutine recanti il marchio "Fatto a mano" e commercializzati Da Eurochef Italia Spa. I prodotti vengono realizzati all'interno dello stabilimento di via della Tecnica 40 di Sommacampagna (37066), località in provincia di Verona, individuabile tramite il codice IT C4E68CE.

Per quanto concerne i brownies al cioccolato fondente, il lotto di riferimento è il numero 43632, con data di scadenza compresa tra il 24 febbraio e il 4 marzo 2023. I brownies, invece, sono individuabili dai lotti di produzione 30183 (con data di scadenza fissata al 27 febbraio 2023) e 43632 (con data di scadenza al 24 febbraio 2023).