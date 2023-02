Lampedusa, sbarchi senza sosta: quasi mille clandestini in poche ore

18 febbraio 2023 a

Nonostante l’inverno continuano senza sosta gli arrivo di migranti in Italia. Salgono a nove - a partire dalla mezzanotte - gli sbarchi sull’isola di Lampedusa: altre quattro carrette del mare con 216 persone a bordo sono state intercettate nelle acque antistanti l’isola dagli uomini della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Sui barchini rispettivamente 80, 38, 48 e 50 migranti. Salgono così a 969 le persone approdate sulla più grande delle Pelagie da ieri sera, di cui 570 solo a partire dalla mezzanotte.

Continua così a salire il numero degli ospiti all'interno dell'hotspot di Lampedusa: attualmente vi sono circa 2.800 persone, in seguito all'incessante susseguirsi di sbarchi. La prefettura di Agrigento ha previsto per oggi un trasferimento di poco più di mille ospiti, per cercare di far fronte all'emergenza, considerato che la capienza massima della struttura è di poco più di 350 persone. Il clima non ostile sta consentendo un numero fuori media di sbarchi rispetto al periodo.