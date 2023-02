Cospito, gli anarchici minacciano Nordio: “Speriamo che tu muoia”

17 febbraio 2023 a

Gli anarchici usano ancora la strategia del terrore. Una scritta contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio è apparsa questa mattina su un muro di viale dell’Università a Lecce. “Nordio boia speriamo che tu muoia”, questa la frase accompagnata da una ‘A’ maiuscola all’interno di un cerchio, simbolo del movimento anarchico. Sull’episodio, che potrebbe essere ricondotto al caso dell’anarchico Alfredo Cospito detenuto al 41 bis, indaga la Digos della Questura.

“Nelle ultime ore è stato minacciato di morte il Ministro Nordio ed è stata imbrattata la sede della Rappresentanza italiana presso l’UE a Bruxelles con scritte inneggianti a Cospito. Solidarietà al Guardasigilli e al personale della sede. Lo Stato è al loro fianco e non arretra” il messaggio social di Giorgia Meloni sulla situazione di tensione. Nei confronti di Nordio è arrivata anche la solidarietà di Ignazio La Russa, presidente del Senato: “Piena solidarietà al ministro della Giustizia Carlo Nordio per le nuove minacce ricevute. L’escalation di violenza e atti intimidatori nei confronti di esponenti di governo e delle istituzioni non deve essere sottovalutata. Rinnovo l’invito ad abbassare i toni dello scontro politico e mi auguro che la magistratura e le Forze dell’ordine facciano presto chiarezza sulle responsabilità”.