Anarchici, lettera con minacce di morte e proiettile inviata a manager Iveco

Lettere minatorie inviate dagli anarchici e recapitate in varie aziende d'Italia. A quanto apprende l’Adnkronos, una delle aziende destinatarie delle lettere di minacce sarebbe la Iveco Defence Vehicles di Bolzano, brand del gruppo Iveco che produce veicoli da difesa e per la protezione civile altamente specializzata. Il manager a cui sarebbero state indirizzate nello specifico le minacce di morte sarebbe torinese ma non risiederebbe nel capoluogo piemontese.

Chiaramente il mondo della politica si è stretto attorno al manager Iveco e contro la violenza anarchica. «Sono gravissime e preoccupanti le ennesime minacce provenienti dal mondo anarchico - ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che in una nota manifesta «sgomento» ed esprime «solidarietà» al manager Iveco destinatario delle minacce - Dopo essersela presa con politici e uomini delle istituzioni, questa volta la Fai promette addirittura di "colpire a morte davanti alla famiglia" un manager dell’Iveco, peraltro azienda a me cara in cui ho lavorato per diversi anni. Parole inaccettabili che richiedono una condanna unanime senza se e senza ma. Di fronte a chi vuole alimentare un clima di odio e di violenza, riportando le lancette dell’orologio indietro nel tempo agli anni del terrore, lo Stato non arretrerà di un centimetro».