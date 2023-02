Elezioni regionali, astensione record in Lazio e Lombardia

12 febbraio 2023 a

Lo spettro più temuto alla vigilia dalle forze politiche in queste elezioni regionali si è materializzato quando sul sito del Viminale i dati relativi al monitoraggio dell’afflusso alle urne fotografano un’astensione record, sia nel Lazio che in Lombardia. Alle 19 di domenica nel Lazio si è recato ai seggi il 23.97% degli aventi diritto, contro il 51% di 5 anni fa. In Lombardia, invece, alle urne si è recato soltanto il 27.10%, contro il 59% del 2018. A nulla, o quasi, come scrive LaPresse, sono valsi gli appelli dei candidati e dei leader politici chiamati a votare nelle due differenti regioni. Nella Capitale, la candidata del Movimento 5 stelle, Donatella Bianchi augura a tutti una «bellissima giornata di ritorno al voto». «Sarebbe un bellissimo segnale per questa regione», dice prima di ritirarsi in famiglia e trascorrere «in tranquillità la domenica». Cita, invece, Giorgio Gaber il candidato del centrodestra Francesco Rocca: «E' una giornata importante, la libertà è partecipazione». L’appello al voto arriva anche dal leader di Azione, Carlo Calenda, che, a sostegno di Alessio D’Amato, twitta: «Votare è come un colloquio di lavoro. Scegliete non per appartenenza, ma sulla base di preparazione e competenza. In modo libero e consapevole. Buon voto a tutti».

In Lombardia, Letizia Moratti sorride e osserva: «La campagna elettorale lombarda è stata bellissima, è stata intensa, mi ha permesso di andare in tutta la regione e far sentire che io sono vicina a tutti». Tra i primi a votare è stato il candidato di centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, nel seggio di via Colletta a Milano. Preoccupato per l’altissima astensione è anche il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che, lasciando il seggio di Milano, dove ha votato per il presidente uscente, Attilio Fontana e dopo aver scherzato dicendo di «aver votato per l’Inter», si è detto «preoccupato per l’affluenza». «Vorrei ricordare a tutti i cittadini di Lombardia e Lazio che il voto non è soltanto un diritto è anche e soprattutto un potere che dà ai cittadini la possibilità di scegliere da chi vogliono essere governati e dà quindi possibilità di decidere sul loro futuro. Chi non vota non è un buon cittadino, chi non vota non è un buon italiano». Lunedì le urne saranno aperte dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede.