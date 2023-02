Scende il prezzo dei carburanti, benzina e diesel si sfiorano

09 febbraio 2023 a

I prezzi di benzina e diesel fanno finalmente respirare un po' gli automobilisti italiani. I carburanti, infatti, sono in discesa sulla rete nazionale, tanto che il prezzo di benzina e diesel ormai si sfiorano. È quello che emerge dall’analisi messa a punto da "Quotidiano energia". La benzina self è a 1,868 euro al litro e il diesel self è a 1,874 euro al litro. Sul servito la benzina è a 2,011 euro al litro, il diesel è a 2,019 euro al litro.

«Le medie dei prezzi praticati - spiega "Quotidiano energia" - continuano a scendere a valle dei tagli dei giorni scorsi, in particolare sul diesel ormai sempre più vicino alla benzina dopo oltre 5 mesi in cui si sta mantenendo su livelli superiori». In particolare - in base all’elaborazione di ’Quotidiano energià sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy - il prezzo medio della benzina in modalità self è 1,868 euro al litro (la forbice va da 1,861 e 1,876 euro al litro). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,874 euro al litro (la forbice va da 1,864 a 1,884 euro al litro). Per quanto riguarda la modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,011 euro al litro, la media del diesel è 2,019 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,797 e 0,827 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,925 e 2,143 euro al kg.