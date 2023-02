Ornela Casassa, l'affondo dell'ingegnera contro la sinistra: "Dove sei"

05 febbraio 2023 a

a

a

Ornela Casassa 28 anni, è ingegnera edile di Genova e il suo video su TikTok è diventato virale. "Davvero vi sorprendete che i giovani siano sottopagati?" domanda nella sua stessa intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Michela Bompani l'ha intervistata dopo essere finita sui siti di tutta Italia per lo sfogo sul contratto da fame rifiutato (750 euro al mese, ndr) . "In fondo - spiega - nel video ho detto che la terra è tonda, mi colpisce il boom mediatico che ha suscitato". Ingegnera edile, abita a Genova e nella famigerata clip - girata in un locale nel centro storico della città - denuncia "di aver rifiutato uno stipendio da fame". Risultato? Oltre i 200mila like e due milioni di commenti. A pubblicarlo sui social è stata la consigliera regionale rossoverde Selena Candia, che aveva organizzato l’incontro e il confronto di giovani lavoratori nella sera in cui è stato registrato.

Stipendi bassi e precari: dove vogliamo andare?

"Quel no, me lo sono potuto permettere - racconta Ornela - I miei genitori mi avrebbero rimesso un tetto sulla testa, se avessi perso l’affitto. Molti invece avrebbero dovuto accettare". E la giovane si scaglia soprattutto contro la sinistra che da sempre considera i diritti sul lavoro una priorità ma dopo anni di governo nulla è cambiato. "La sinistra dovrebbe avere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nel suo dna, dovrebbe averli tra i suoi temi fondanti. La sera del video, al tavolo, ci chiedevamo perché la sinistra perda voti e la mia era una risposta. Il tema del lavoro per i giovani è fondamentale, lo dimostra la valanga di commenti che ho ricevuto. Ragazze e ragazzi si sono rispecchiati in me, che ho solo detto, in maniera forse un po’ diretta, come stanno le cose. Non si tratta di trovare una soluzione semplice e veloce. Bisogna cambiare un sistema: la sinistra non avrebbe dovuto lasciar cadere così in basso l’asticella".