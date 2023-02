Salami ritirati dal mercato, "pericolo salmonella e listeria". I lotti a rischio

02 febbraio 2023 a

Salami ritirati dal mercato per il pericolo salmonella e listeria. In via cautelativa il lotto di insaccato crudo del marchio "Agrisalumeria Luiset" per la possibile presenza di batteri. Il lotto incriminato, si legge sul sito del Ministero della Salute che raccomanda di non consumarlo per nessun motivo, è il numero 121222.

La salmonella è un batterio tipico dei prodotti alimentari consumati crudi come carne, salumi, uova crude, latte e derivati, frutta e verdura: è responsabile di oltre il 50% del totale delle infezioni gastrointestinali. Tra i sintomi più gravi della listeriosi, invece, c'è la gastroenterite acuta febbrile. In caso di gravidanza l'infezione può avere serie conseguenze sul feto causando listeriosi congenita, parto prematuro, aborto o morte fetale.