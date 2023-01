Descalzi fissa la data dell'indipendenza totale dal gas russo, grazie all'Algeria

23 gennaio 2023 a

Inverno 2024. Claudio Descalzi, ad di Eni, fissa sul calendario il momento in cui, secondo le sue previsioni, l'Italia sarà completamente indipendente dal gas russo, soprattutto grazie all'Algeria che ha già sostituito Gazprom come principale fornitore per il nostro Paese. Sull’indipendenza dal gas russo "sono positivo", le forniture saranno azzerate "dall’inverno 2024-2025 e direi che continuando così le cose vadano nel verso giusto". Descalzi si trova in visita ufficiale ad Algeri insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A margine della cerimonia ai giardini intitolati ad Enrico Mattei ad Algeri Descalzi ha spiegato: "Aggiorniamo annualmente le quantità che sono state rispettate Sono stati dati piu di 3 miliardi e altri 3 miliardi nel 2023 e poi altri ancora. Bisogna pensare che solo due anni fa l’Algeria dava all’Italia circa 21 miliardi, adesso 25, arriveremo a 28 miliardi l’anno prossimo e poi nel 2024-2025 le supereremo. È un partner strategico che sta aiutando molto l’Italia", ha aggiunto.