Incidente Milano Centrale, treni cancellati e ritardi fino a due ore in tutta Italia

20 gennaio 2023

Un incidente ferroviario senza gravi conseguenze sta mandando in tilt il traffico su binari in mezza Italia. La circolazione è fortemente rallentata nel nodo di Milano per effetto di un treno regionale di Trenord in manovra, senza passeggeri a bordo, che ha superato indebitamente un segnale provocando danni alla linea elettrica e a un fascio di binari, rende noto Trenitalia. Ciò ha reso indisponibili alcuni itinerari di arrivo e partenza da Milano Centrale.

Nel dettaglio, i treni sulla direttrice Torino-Roma non raggiungono Milano Centrale ma fermano a Milano Rogoredo e Rho Fiera. I treni della direttrice Torino Venezia fermano a Certosa e Lambrate. L'effetto domino coinvolge anche altre tratte come la Roma-Milano: i treni Alta Velocità, InterCity, EuroCity e Regionali possono essere instradati su percorsi alternativi e fa registrare ritardi fino a 120 minuti. Due treni a lunga percorrenza sono stati cancellati: il Frecciarossa 9741 Milano Centrale (15:45) - Venezia Santa Lucia (18:12) e il Milano Centrale (16:05) - Livorno Centrale (20:35).

Secondo quanto si apprende l'incidente sarebbe dovuto all'errore umano di un macchinista durante una manovra. Intorno alle 15.10 il convoglio senza passeggeri a bordo ha superato un segnale danneggiando linea elettrica e un fascio di binari. "I tecnici di RFI sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore", fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana.