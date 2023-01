Due calciatori arrestati per violenza di gruppo. Uno è il figlio di Cristiano Lucarelli

20 gennaio 2023 a

Accusati di violenza sessuale di gruppo due giovani calciatori del Livorno: Mattia Lucarelli, 23 anni, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano, e Federico Apolloni, 22 anni. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. I fatti loro contestati risalgono al marzo 2022, quando una studentessa americana sarebbe stata abusata a Milano. Secondo quanto ricostruito dalla procura milanese, la giovane avrebbe subito dal violenza dopo aver accettato un passaggio in auto da cinque ragazzi al termine di una serata in discoteca con delle amiche. Invece di portarla a casa come promesso, i cinque l’avrebbero portata in un’abitazione in centro città e costretta a subire violenza. Dopo qualche giorno la giovane ha sporto denuncia. La polizia del capoluogo lombardo è risalita all’identità di tutti i giovani coinvolti nella vicenda.

Secondo l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Milano Sara Cipolla Lucarelli e Apolloni avrebbeero abusato dello "stato di inferiorità psichica" della ragazza, che quella sera aveva bevuto dei drink. Il suo racconto viene definito dal giudice credibile e attendibile. "Emerge nitidamente dai video che riprendono la violenza e dagli ulteriori atti di indagine, in particolare le intercettazioni ambientali, l’incapacità degli indagati di comprendere appieno il disvalore delle proprie condotte, e la conseguente possibilità che gli stessi reiterino nei propri comportamenti delittuosi, convinti della propria innocenza", si legge nell'ordinanza.

Lucarelli e Apolloni presenteranno richiesta di revocare la misura cautelare degli arresti domiciliari al tribunale del Riesame di Milano, fa sapere a l’avvocato Leonardo Cammarata, legale del figlio dell’ex calciatore Cristiano Lucarelli, secondo quanto riporta LaPreesse. Per la difesa dei giovani non sussistono esigenze cautelari a quasi un anno di distanza da fatti "ancora tutti da chiarire".