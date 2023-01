Messina Denaro, trovato il vero covo? È un bunker blindato vicino all'ultima casa

18 gennaio 2023 a

Un altro covo, forse quello vero. I carabinieri del Ros e dei reparti territoriali del comando provinciale di Trapani hanno scoperto un secondo alloggio di Matteo Messina Denaro, vicino all’abitazione in vicolo San Vito (ex via Cb31) a Campobello di Mazara dove l’ultimo boss stragista ha vissuto nell’ultimo anno. Da quanto si apprende sarebbe un bunker ricavato nel complesso residenziale.

Il bunker sarebbe stato realizzato all’interno di una abitazione e sarebbe composto da una stanza blindata, nascosta da una parete dal resto della casa di via Maggiore Toselli. E, considerata la sua conformazione, potrebbe contenere documenti e materiali più importanti rispetto a quelli scovati nell’appartamento di proprietà di Andrea Bonafede dove l’ex padrino avrebbe passato gli ultimi sei mesi della sua latitanza, e in cui sono stati trovati più che altro oggetti personali, vestiti e altro materiale ma non documenti o archivi.

Il luogo al momento è presidiato dalle forze dell’ordine. Il procuratore aggiunto Paolo Guido ha lasciato il suo ufficio assieme al comandante del Ros, Lucio Arcidiacono, per recarsi a Campobello.