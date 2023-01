Messina Denaro, chi è Giovanni Luppino: arrestato pure l'autista del boss

16 gennaio 2023 a

Giovanni Luppino, 59 anni, l’uomo arrestato oggi insieme con Matteo Messina Denaro per favoreggiamento era per gli investigatori un perfetto sconosciuto. Nessuna parentela con il boss omonimo Franco Luppino, come reso noto dal Procuratore aggiunto Paolo Guido. Fino ad oggi Luppino non era mai stato coinvolto in operazioni antimafia. È un agricoltore e da qualche anno si è dedicato alla coltivazione delle olive Nocellara del Belìce. “L’uomo che lo accompagnava è, come si dice, un perfetto sconosciuto se non per l’omonimia con un altro soggetto noto invece alle cronache, si chiama Giovanni Luppino e al momento è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento”, l’ulteriore chiarimento del procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio de Lucia.

A parlare è anche un conoscente di Luppino, l’autista di Messina Denaro: “Il boss avrà approfittato di Giovanni per il fatto che era incensurato. È sempre stato un grande lavoratore e ha avviato anche i figli in un’azienda agricola dal nome ‘Fratelli Luppino’. Non mi spiego perché si è andato a cacciare in questa situazione. È rimasto vedovo da qualche anno a questa parte, ha tre figli, due maschi e una femmina. In paese il suo soprannome è ‘lu mustusu’. Bisogna dire anche che a Campobello di Mazzara è difficile sdradicare l’humus mafioso”.