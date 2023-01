Papa Francesco, la frase sul "farsi da parte" che scatena il tam tam dimissioni

15 gennaio 2023 a

Papa Francesco riflette sull'importanza di farsi da parte per tempo e le sue parole fanno tornare d'attualità l'ipotesi delle dimissioni del Pontefice. Parole che arrivano all'Angelus dopo la morte del Papa emerito Benedetto XVI e la notizia che Bergoglio ha già firmato le sue dimissioni in caso di grave infermità. "È facile attaccarsi a ruoli e posizioni, al bisogno di essere stimati, riconosciuti e premiati. E questo, pur essendo naturale, non è una cosa buona, perché il servizio comporta la gratuità, il prendersi cura degli altri senza vantaggi per sé, senza secondi fini. Senza aspettare il contraccambio", ha sottolineato Papa Francesco prima della recita dell'Angelus.

Il Santo padre ha parlato dello "spirito di servizio" di Giovanni Battista. "Giovanni fa così: mette i suoi discepoli sulle orme di Gesù. Non è interessato ad avere un seguito per sè, a ottenere prestigio e successo, ma dà testimonianza e poi fa un passo indietro, perchè molti abbiano la gioia di incontrare Gesù. Possiamo dire - ha aggiunto a braccio - 'apre la porta e se ne va'". "Farà bene anche a noi coltivare, come Giovanni la virtù di farci da parte al momento opportuno, testimoniando che il punto di riferimento della vita è Gesù". "Farsi da parte, imparare a congedarsi", ha aggiunto ancora Francesco, "non prendere qualcosa per contraccambio per noi".

Principi generali, validi per tutti. Non solo. "Pensiamo a quanto è importante questo per un sacerdote, che è chiamato a predicare e celebrare non per protagonismo o per interesse, ma per accompagnare gli altri a Gesù. Pensiamo a quant'è importante per i genitori, che crescono i figli con tanti sacrifici, ma poi li devono lasciare liberi di prendere la loro strada nel lavoro, nel matrimonio, nella vita", la frase di Francesco destinata a far discutere.