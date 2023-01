Morte David Rossi, verso l'istituzione di una nuova commissione d'inchiesta

12 gennaio 2023 a

Una nuova commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. La proposta, primo firmatario Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, ha iniziato il suo iter d'approvazione davanti alle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera dei deputati. «Riparte dalle commissioni Giustizia e Finanze della Camera l’iter di esame della proposta di Fratelli d’Italia, a mia prima firma, per poter istituire una nuova Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi. Gli importanti risultati ottenuti nella scorsa legislatura, dalla precedente Commissione, dimostrano che va proseguito quel lavoro che ha già portato all’apertura di un’inchiesta a Genova e che vede indagati tre pubblici ministeri». È quanto dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera.

«È dovere del Parlamento continuare ad accertare e ricostruire tutte le circostanze e le responsabilità che hanno causato la morte del manager del Monte dei Paschi di Siena, per arrivare alla verità. Ringrazio i miei colleghi, il presidente della Commissione Giustizia, On. Ciro Maschio, e il presidente della Commissione Finanze, On. Marco Osnato, che hanno prontamente dato inizio ai lavori per procedere in tempi brevi all’approvazione della proposta per l’istituzione della nuova Commissione», conclude il parlamentare.