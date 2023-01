Matteo Richetti ricoverato al Gemelli dopo il malore alla Camera

12 gennaio 2023 a

Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati, è stato colto da un malore in Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli dove si trova ricoverato per accertamenti, come rende noto l’ufficio stampa di Azione.

Poco prima di sentirsi male, il capogruppo di Italia Viva aveva rilasciato alcune dichiarazioni in difesa dei lavoratori dell'agenzia Dire. «Non posso che esprimere la mia più piena solidarietà a tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’agenzia Dire coinvolti in un drastico piano di ristrutturazione dell’azienda. In un momento così difficile come quello che stiamo affrontando, una voce autorevole quale quella dell’agenzia Dire, rappresenta un valore aggiunto nella lettura della quotidianità politica e sociale - ha aggiunto Richetti - Invito la proprietà a una riflessione che conduca a una nuova fase di confronto con i lavoratori così da individuare un percorso di ristrutturazione dell’azienda che non comprometta decine di posti di lavoro e non spenga un apprezzato protagonista della nostra informazione».