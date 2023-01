Qatargate, i giudici di Brescia confermano gli arresti domiciliari per Silvia Panzeri

07 gennaio 2023 a

Qatargate, nessuna libertà per Silvia Panzeri, la figlia di Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato coinvolto nello scandalo delle mazzette all'europarlamento di Strasburgo. Secondo i giudici di Brescia, la donna resterà agli arresti domiciliari Silvia Panzeri, la figlia dell’ex europarlamentare Antonio Panzeri, entrambi coinvolti nell’inchiesta Qatargate. La Corte d’Appello di Brescia ha bocciato la richiesta dei legali Angelo De Riso e Nicola Colli di rimetterla in libertà o, in subordine, di concederle l’obbligo di firma.

L’istanza era stata motivata con la necessità di riprendere la professione di avvocato in attesa di una decisione sulla sua consegna al Belgio che dovrebbe arrivare il 16 gennaio alla prossima udienza. Per quella data dovrebbero arrivare dal Belgio, attraverso il ministero della giustizia italiano, le carte sullo stato delle prigioni di Bruxelles.