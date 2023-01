Lotteria Italia 2023, estrazione: primo premio a Bologna. Tutti i tagliandi vincenti

07 gennaio 2023 a

a

a

È stato venduto a Bologna il ticket della Lotteria Italia da 5 milioni di euro. Roma però torna ancora e comunque ad essere baciata dalla "Dea bendata" con tre biglietti milionari da 2,5, 2 (venduto nel comune di Fonte Nuova, alle porte della Capitale) e 1,5 milioni. Il quinto ticket di prima categoria è stato acquistato invece a Parma. La Città Eterna, inoltre, anche quest'anno è leader nelle vendite, con oltre 871mila biglietti staccati, pari al 15% del totale nazionale: praticamente, un tagliando su 6 è stato venduto a Roma. E il Lazio è la regione in cui è stato venduto il maggior numero: 1.118.190. Seguono la Lombardia con 959.400 e la Campania con 583.840. I biglietti venduti online ammontano a 101.445.

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie D 271862 venduto a Bologna. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie L 486158 venduto nella Capitale. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova, in provincia di Roma. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando E 004737 venduto a Roma e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando L 492408 venduto a Parma.

Boom per la Lotteria Italia: milioni di biglietti venduti

Le tre categorie dei premi da spartire

I premi totali sono 195 per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro. I premi dei 195 biglietti vincenti saranno così suddivisi:

PREMI DI PRIMA CATEGORIA: primo premio 5.000.000 di euro; secondo premio 2.500.000; terzo premio 2.000.000; quarto premio 1.500.000; quinto premio 1.000.000.

PREMI DI SECONDA CATEGORIA: 10 premi da 50.000 euro.

PREMI DI TERZA CATEGORIA: 180 premi da 20.000 euro.

Il Comitato per questa edizione della Lotteria Italia ha ritenuto di assegnare 30 premi in più di terza categoria rispetto allo scorso anno. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 111.000 euro. L'elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito adm.gov.it .

Il Lazio in testa alle vendite

Il Lazio si conferma del resto la regione regina delle vendite anche per l'edizione 2023 della tradizionale Lotteria Italia. Degli oltre sei milioni di biglietti venduti in tutta Italia, uno su sei (1.118.190) è stato staccato proprio nelle varie province laziali, con una preferenza - ovviamente - per la città di Roma dove sono stati venduti in totale 871.430 biglietti. Nella classifica delle regioni considerate più fortunate dai giocatori ci sono la Lombardia (959.400 biglietti) e la Campania (583.840).

In totale quest'anno i biglietti venduti sono stati 6.013.665, circa 400 mila in meno rispetto allo scorso anno quando il concorso aveva registrato un segnale di ripresa. Quest'anno c'è stata poi anche un'impennata della vendita dei biglietti online, una pratica sempre più diffusa anche per un concorso dalla tradizione storica. I tagliandi staccati in rete sono stati 101.445, circa 27mila in più rispetto allo scorso anno.