Lotteria Italia, venduti 6 milioni di biglietti: Roma e il Lazio in testa

Sono 6 milioni 13 mila 665 i biglietti venduti in questa edizione della Lotteria Italia. Il dato conferma il legame degli italiani a questo gioco così tradizionale a cui Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto «Disegniamo la fortuna», un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. Il Lazio si conferma la regione in cui sono stati venduti più biglietti: 1.118.190. Segue la Lombardia con 959.400 e la Campania con 583.840. I biglietti venduti online ammontano a 101.445.

Roma è invece leader nelle vendite dei biglietti della Lotteria di quest’anno: sono stati oltre 871mila quelli staccati, pari al 15% del totale nazionale: praticamente, un tagliando su 6 è stato staccato nella Capitale. Che ha una lunga tradizione di vittorie: proprio lo scorso anno sono stati assegnati il primo premio da 5 milioni di euro (venduto da un distributore di Roma e finito in una tabaccheria di viale Mazzini) e il quarto premio da 1,5 milioni. Nelle ultime dieci edizioni, dal 2011 al 2021, con i biglietti venduti a Roma e provincia sono stati assegnati oltre 20 milioni di euro solo con i premi di prima fascia. Per quanto riguarda le vendite di quest’edizione, tra le città Milano è in seconda posizione con 422mila biglietti, mentre Napoli è al terzo posto con 295mila tagliandi. In Top 5 anche Torino, con 249mila biglietti, e Bologna, con 189mila tagliandi. L'estrazione del primo premio da 5 milioni di euro è in programma per stasera, 6 gennaio, con l'abbinamento che verrà effettuato durante la trasmissione in onda su Rai1 'I Soliti ignoti - Il ritorno'.