WhatsApp smette di funzionare su 49 smartphone Android e iPhone: la lista

WhatsApp smette di funzionare su alcuni modelli di smartphone a partire da oggi domenica primo gennaio 2023. Come avviene periodicamente, i dispositivi più datati non riescono a stare al passo degli aggiornamenti dell'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo e non la supportano più. Si tratta soprattutto di si positivi Android, di cui c'è un'offerta infinitamente maggiore in quanto a mare e modelli rispetto agli altri sistemi operativi. Ma tra i 49 smartphone su cui non sarà più possibile chattare, inviare e ricevere file multimediali e note vocali, fare chiamate e videochiamate via web, ci sono anche due Apple iPhone. Impossibile aggirare l’inconveniente: se usate uno dei dispositivi "obsoleti" per continuare a usare WhatsApp dovrete cambiare cellulare procurandovi un modello più recente. Ecco la lista dei 49 smartphone che non supportano più la piattaforma a partire dal 2023:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 platino

Grande S Flex ZTE

Gran X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Compagno

Huawei Ascend P1

Quadrato XL

Lenovo A820

LG emanare

LG Lucido 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II doppio

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II doppio

LG Optimus L5

LG Optimus L5 doppio

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II doppio

LG Optimus Nitro HD

Nota ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Nucleo

Samsung Galaxy s2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy XCover 2

Sony Xperia Arco S

Sony Xperia mirò

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Cinque

Wiko Notte Oscura ZT