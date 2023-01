Capodanno, sul palco della festa di Trento spunta un mitra: scoppia la polemica

01 gennaio 2023 a

Colpo di scena alla festa di Capodanno a Trento dove ad un certo punto, tra canti e balli, dal palco sono spuntati mitra giocattolo ed i ballerini hanno inscenato un’esecuzione simulata. L’evento si è svolto al cospetto della cattedrale di San Vigilio ed è stato organizzato dal Centro servizi culturali Santa Chiara. Le denunce sono arrivate via social ed è scoppiata un’aspra polemica. Un maestra d’asilo, Angelica Tarabelli, che è anche vicecampionessa del mondo e campionessa europea di Juno Kata, in un post di risposta agli auguri del sindaco Franco Ianeselli, ha raccontato l’episodio.

«Tutto molto bello, peccato che ad un certo punto i ballerini si siano presentati sul palco con dei mitra giocattolo - ha scritto Tabarelli sul proprio profilo -. Ho amici che da 8 mesi vivono la guerra in Ucraina e i loro bimbi sono rifugiati qui a Trento. Puntare i mitra verso il pubblico dove c’erano anche bambini e simulare di sparare in testa alle ragazze del corpo di ballo, non è stato piacevole. Una pessima esibizione fuori luogo e poco educativa. Trento città della Pace!».