Ravenna, liceo riconosce congedo mestruale: due giorni al mese di assenza

27 dicembre 2022 a

a

a

Il Consiglio di istituto del liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna, nei giorni scorsi, ha approvato una delibera che riconosce alle studentesse affette da dismenorrea certificata, cioè il dolore all’utero durante il ciclo mestruale, fino a 2 giorni al mese di assenza che non incidono sul monte ore massimo di quelle consentite ai fini della validità dell’anno scolastico. La delibera è stata pubblicata sul portale virtuale della scuola, che potrebbe essere tra le prime in Italia a consentire questa forma di congedo mestruale. La proposta era stata formulata dalle rappresentanti degli studenti ed è stata valutata positivamente con voto a maggioranza (con 10 favorevoli e 3 contrari).

La rivoluzione di Valditara per la scuola: arriva il maxi-divieto per gli studenti

«Probabilmente farà discutere, vedremo, a me sembra un atto dovuto alle ragazze che si trovano in condizioni oggettive di non poter essere in classe. D’altronde riconoscere i ritmi specifici del corpo femminile è uno dei principi della medicina di genere che deve vedere piena attuazione». Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella commentando l’iniziativa del preside di un liceo ravennate Gianluca Dradi che ha istituito il congedo mestruale.