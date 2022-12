Valanga in Austria, salvati otto sciatori. Caccia ai dispersi

25 dicembre 2022 a

In Austria i soccorritori continuano a cercare i dispersi in seguito alla valanga che ha travolto una decina di sciatori oggi pomeriggio nel comprensorio sciistico di Lech/Zuers am Arlberg, nel Vorarlberg. Otto delle circa dieci persone travolte sono state ritrovate, sei illese e altre due ferite. Lo ha reso noto il consigliere per la sicurezza del Land Vorarlberg, Christian Gantner (OeVP), precisando che le due persone ferite sono state trasportate negli ospedali di Innsbruck e Bludenz. «È molto positivo che finora non siano pervenute denunce di persone scomparse», ha aggiunto Gantner. Tutte le strutture ricettive della zona dell’Arlberg e Klostertal sono state informate per segnalare eventuali dispersi. Il numero degli escursionisti travolti potrebbe essere tra nove e dieci. In precedenza era già stato salvato un membro del gruppo coinvolto nell’incidente.

Un escursionista, ferito, in precedenza era stato tratto in salvo. Le operazioni di soccorso sono fortemente rallentante dal buio. La valanga si è staccata nella zona del Trittkopf, montagna alta 2.720 metri. Base dei soccorsi il Flexenpass a 1.773 metri. «Stiamo facendo tutto il possibile per salvare queste persone appassionate di sport invernali», ha comunicato il municipio di Lech. Nei soccorsi sono impegnate circa 100 persone.