Inghilterra, trovati morti due fidanzati messinesi: fermato un ventunenne

I corpi senza vita di due ragazzi messinesi, Nino Calabrò e Francesca Di Dio sono stati trovati mercoledì 21 dicembre introno alle ore 14 in una casa di Thornaby-on-Tees, un comune nella contea del North Yorkshire in Inghilterra. Per la morte dei due fidanzati ventenni è in stato di fermo un giovane di 21 anni con l’accusa di omicidio. La morte dei due siciliani, lui originario di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, sarebbe avvenuta fra le ore 10 e le 11 di mercoledì 21 dicembre. Da due giorni le vittime non rispondevano alle chiamate dei genitori. Calabrò si era trasferito nel Regno Unito e lavorava come croupier al Grosvenor G. Casino di Stockton-on-Tees, la ragazza invece era appena andata a trovarlo per le vacanze di Natale.

I loro corpi privi di vita sono stati trovati ieri sera, riporta il Mirror, quando la polizia è giunta sul posto avvisata di un «incidente in corso». «Faccio appello a chiunque sia passato da Thornaby Road - ha affermato l’ispettore capo della polizia locale Peter Carr - e abbia visto qualcosa di sospetto, di mettersi in contatto con noi». I vicini hanno detto agli agenti che stava accadendo qualcosa di «preoccupante» nell’appartamento. «È accaduto tutto alle tre e mezzo del pomeriggio», ha riferito uno di loro sulla morte dei due ragazzi messinesi, che erano fidanzati dal 2019.