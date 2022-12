Addio a Lando Buzzanca, aveva 87 anni. I successi, la politica, la malattia

18 dicembre 2022 a

È morto all'età di 87 anni Lando Buzzanca, attore tra i più popolari e amati a partire dai grandi successi degli anni '70 e '80. L'artista siciliano è morto domenica 18 dicembre a Roma. Lo soccorso 8 novembre era stato ricoverato d'urgenza al policlinico Gemelli al termine di una lunga degenza in una resa. Recentemente il figlio Massimiliano aveva parlato di "una demenza senile grave, uno stato che è partito dall’afasia". Nell'ultimo periodo la famiglia dell'attore si era scontrata con la compagna, Francesca Della Valle, con accuse reciproche.

"Si è spento serenamente intorno alle 14. Ieri ero venuto a trovarlo e credo mi abbia riconosciuto perché si voleva alzare - ha dichiarato il figlio - L'ho convinto a rimanere a letto. Certo, le sue condizioni non erano delle migliori, ma speravo che almeno questo Natale lo passasse con noi. Quando mi hanno avvisato per dirmi che era peggiorato, stavo uscendo da casa per andare a trovarlo, ma sono arrivato tardi".

Gerlando Buzzanca, questo il suo vero nome era nato a Palermo il 25 agosto 1935, esordì al cinema nel 1961 con Pietro Germi in Divorzio all'italiana. Nel corso degli anni '70 il periodo d'oro di Buzzanca nella commedia all'italiana con titoli cult come Il merlo maschio. Nella sua lunga carriera ha recitato accanto ad attrici come Claudia Cardinale, Catherine Spaak, Barbara Bouchet, Senta Berger e Joan Collins. Tra gli ultimi grandi successi, nel 2012, la serie televisiva Il restauratore. In politica Buzzanca non aveva nascosto simpatie per la destra, accusando anche di essere stato boicottato da produttori e registi di sinistra.