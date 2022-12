Il digitale terreste cambia il 21 dicembre. Il test per capire se il televisore è compatibile

16 dicembre 2022 a

Siamo allo snodo finale: il 21 dicembre ci sarà il passaggio al nuovo digitale terrestre per le tv domestiche e a partire da mercoledì prossimo le reti televisive nazionali e locali saranno visibili soltanto se si è in possesso di un televisore compatibile o attraverso dispositivi aggiornasti come i decoder in grado di supportare l’alta definizione (HD).

Che succede. Il 20 dicembre la codifica Mpeg-2 verrà dismessa da Rai, Mediaset, La7 e tutte le altre emittenti e i canali che ancora non trasmettono in HD saranno spenti. Parliamo di quelli dal numero 500 in poi. Il 21 dicembre tutte le trasmissioni andranno in formato Mpeg-4. Il nuovo digitale terrestre migliora la qualità audiovideo e supporta la connessione internet per dispositivi mobili 5G. Prima della data del 21 dicembre ci sono stati step progressivi, tra l'altro rallentati dalla pandemia. Ma ormai ci siamo. Cosa fare per capire se il proprio televisore o il proprio decoder permetterà la visione del nuovo DTV?

La prima verifica empirica è vedere se i principali canali nazionali siano visibili entro i primi 100 numeri del telecomando. In questo caso, dal 21 dicembre le reti saranno visibili automaticamente sugli stessi canali. Poi si può sintonizzare il canale 200: se appare la scritta "Test HEVC Main10" la tv è a posto. Se non si vede, è necessario acquistare un nuovo tv o decoder. Per tutte le informazioni si può contattare il call center ad hoc del Ministero delle Imprese e del Made in Italy chiamando lo 06 87 800 262 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18) o via WhatsApp scrivendo al 340 1206348. In ogni caso, è bene il 21 dicembre risintonizzare il televisore.